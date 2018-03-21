21 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области с 1 апреля ограничат лов всех видов рыбы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Радкевич.

Запрет связан с предстоящим нерестом. Продлится он до 30 мая включительно. В это время рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений. Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5).

Также за выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в данный период исчисляется в тройном размере. Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин является основанием для возбуждения уголовного дела. На протяжении всего периода запрета нельзя использовать маломерные суда - не только для рыболовства, но и для других целей.

Во время нерестового ограничения лова рыбы в прошлом году в области было выявлено 137 нарушителей ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Изъято 634 сети общей длиной более 10 км. Незаконно добыто 384 кг рыбы. Нарушителям предъявлен вред на Вr785,9 тыс. К уголовной ответственности привлечены 27 человек.

С 20 марта эти ограничения начали действовать в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей (по 18 мая), в Минской и Гродненской областях, как и в Могилевской области, - с 1 апреля. Позже всех ограничение вводится в Витебской области - с 10 апреля по 8 июня.

Сроки общего весеннего нерестового ограничения пересекаются с локальными нерестовыми запретами, установленными отдельно на некоторые виды рыбы: щуку, судака, сома. Такую рыбу, пойманную в период действия локального запрета, необходимо отпустить обратно в водоем.-0-