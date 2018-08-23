В Могилевской области в январе-июле число пострадавших от укусов клещей выросло на 40%

23 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области в январе-июле текущего года от укусов клещей пострадали 4120 человек, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В области реализуются профилактические мероприятия по предупреждению распространения заболеваний, передающихся при укусах клещей, ведется контроль за акарицидными обработками. По состоянию на 1 августа обработано уже более 150 га территорий зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений.
"Учитывая достаточно благоприятную погоду, в конце августа и первой декаде сентября прогнозируется второй подъем активности клещей. Поэтому при посещении лесов, парков и других мест нужно не забывать соблюдать меры профилактики", - обратили внимание в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
По словам специалистов, эпидситуация по инфекциям, передающимся через укусы клещей, в последние годы остается достаточно напряженной. Об этом свидетельствует ежегодная регистрация клещевых заболеваний, достаточно высокий процент инфицированности иксодовых клещей.
Практически все заболевшие клещевыми инфекциями не обращались за медпомощью и профилактическое лечение после укуса клеща не проводили.-0-
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