В Могилевской области выявили 245 случаев незаконной предпринимательской деятельности в 2017 году

29 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Налоговая инспекция Могилевской области по результатам проведенных в 2017 году мероприятий выявила 245 фактов занятия гражданами деятельностью без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

В результате 61 человек привлечен к административной ответственности по ч.1-1 ст.12.7 КоАП с наложением штрафов в общей сумме Вr9,6 тыс. и конфискацией в доход государства товаров (дохода) на Вr101,1 тыс. Предупреждены 183 человека, попавшиеся на незаконной деятельности впервые. Кроме того, всем физическим лицам предъявлен к уплате единый налог в общей сумме Вr60,9 тыс. Сведения о каждом из них занесены в автоматизированную базу данных по учету граждан, осуществляющих незарегистрированную предпринимательскую деятельность.

В пресс-центре инспекции МНС напомнили, что в соответствии с ч.1-1 ст.12.7 КоАП за занятие предпринимательской деятельностью без госрегистрации в случае, если в этом деянии нет состава преступления, физическому лицу грозит административная ответственность в виде штрафа с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

К примеру, в прошлом году в очередной раз был установлен факт осуществления жителем Могилева нелегальной деятельности в сфере такси. Ранее за это же нарушение он неоднократно привлекался к административной ответственности с уплатой штрафов. На этот раз экономический суд Могилевской области принял решение наложить на правонарушителя штраф в размере в Вr575 с конфискацией в доход государства стоимости автомобиля - почти Вr2,9 тыс.-0-