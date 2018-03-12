В Могилевской области за нарушения противогололедных мероприятий наказаны 55 должностных лиц

12 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Более 7,2 тыс. объектов обследовали в Могилевской области органы госсаннадзора на предмет качества и своевременного проведения противогололедных мероприятий в течение двух с половиной месяцев (с декабря по начало марта). Об этом сообщили БЕЛТА в отделении коммунальной гигиены Могилевского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Нарушения в части несвоевременной очистки тротуаров, пешеходных зон, крылец и ступеней зданий и сооружений установлены на 895 объектах (территориях), в том числе на внутридворовых территориях, пешеходных дорожках, тротуарах - 393, объектах торговли - 134, организациях здравоохранения - 28, учреждениях образования - 24, объектах бытового обслуживания - 15. На 788 объектах (территориях) установлено несвоевременное применение противогололедных средств.

По результатам обследований в адрес руководителей субъектов хозяйствования направлено 717 рекомендаций об устранении нарушений, к административной ответственности привлечено 55 должностных лиц.

В связи с неустойчивостью погоды, выпадением большого количества снега, колебаниями температуры воздуха, способствующим образованию гололеда, санслужба в очередной раз напоминает о необходимости своевременной очистки и применении противогололедных средств на тротуарах, пешеходных зонах, лестницах зданий.-0-