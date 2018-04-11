В Новолукомле инвалиды обучаются мастерству создания интерьерных кукол

11 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Новолукомле (Чашникский район) людей с ограниченными возможностями обучают мастерству изготовления интерьерных кукол. Проект по социализации инвалидов "Там, где рождается сказка" будет представлен в финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

Авторы проекта - сотрудники Территориального центра социального обслуживания населения Чашникского района. "Главная цель нашей инициативы - социализация людей с ограниченными возможностями и обучение их ремеслу, которое приносит доход", - подчеркнули в ТЦСОН.

"Изготовление интерьерной куклы - дело не распространенное, но востребованное. Люди хотят иметь у себя уникальные вещи, которые создают хорошее настроение и украшают дом. Такие куклы, выполненные на заказ, - прекрасный подарок. Детям часто заказывают бабок-ежек, героев популярных мультфильмов и иных сказочных персонажей. Потихонечку осваиваем и мастерство изготовления портретных кукол, которые больше интересны взрослым", - рассказывают в территориальном центре.

Молодежь Витебской области презентует на конкурсе "100 идей для Беларуси" около 20 проектов, которые затрагивают разные направления науки, отрасли производства и сферы жизни. Среди инноваций специальное устройство для подъема и перемещения механизмов и узлов сельскохозяйственной техники на машинном дворе и в ремонтной мастерской, автоматизированная поливочная система для комнатных растений, гибридный генератор энергии с приводом от ветряка, электронное пособие по математике, термовоздушная паяльная станция с микропроцессорным управлением, система электронного оповещения для людей с ограниченными возможностями.

Планируется презентовать и специальные программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, изучение истории малой родины, дистанционное обучение персонала предприятий. В финале конкурса витебская молодежь планирует также поделиться рецептурой необычного белого хлеба, который можно запустить в массовое производство.

Финал конкурса "100 идей для Беларуси" пройдет в Минске 11 и 12 апреля. Идейным вдохновителем проекта с 2011 года выступает Белорусский республиканский союз молодежи.-0-