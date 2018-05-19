Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 мая 2018, Сб
+16°C
Переменная облачность EUR 2.355
USD 1.9938
RUB 3.2176
Главное
Во время встречи Лукашенко обсудил с послом Китая подготовку к саммиту ШОС и развитие двусторонних отношений
Президент
Ситуация на предприятиях Оршанского района улучшилась - Кобяков
Регионы
Руководство Минтруда разъяснило аспекты реализации декрета о содействии занятости на семинаре в Гомеле
Регионы
Уже 22 мая белорусский певец Евгений Курчич разыграет квартиру от "Евроопт", также на кону три "Хендэ Крета"! Успейте сделать удачную покупку!
Общество
Дилерские центры Geely до конца лета откроются во всех областных центрах Беларуси
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Гороскоп на неделю с 21 по 27 мая
11:43 Калейдоскоп
Женская сборная Беларуси по волейболу стартует в Евролиге
11:15 Спорт
Ученическое самоуправление помогает наладить полноценный образовательный процесс - Карпенко
10:46 Общество
Мужчина погиб на пожаре в Круглом
10:25 Происшествия
Спартакиада по 10 видам спорта состоится в БГУФК
10:07 Спорт
В охотничьем турнире в Верхнедвинском районе будут участвовать почти 50 команд из трех стран
10:03 Регионы
Тройной взрыв на стадионе в Афганистане унес жизни восьми человек
09:43 В мире
Пионерский фест в минском парке Горького соберет более 1,5 тыс. человек
09:39 Регионы
Лукашенко направил соболезнование в связи с крушением пассажирского самолета на Кубе
09:26 Президент
Футболисты борисовского БАТЭ и брестского "Динамо" сыграют сегодня в финале Кубка Беларуси
09:13 Спорт
Картина дня: большие дела для малой родины, какие перемены нужны хоккею и Наталья Водянова в Минске
09:00 Общество
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
08:59 Общество
На борту разбившегося на Кубе самолета находились 105 человек
00:44 В мире
"Ленфильм" снимет новый фильм про Пушкина
00:10 Калейдоскоп
В Национальном олимпийском комитете впервые прошла акция "Ночь в музее"
Вчера 23:43 Культура
Умер ветеран "Зенита" Станислав Беликов
Вчера 23:15 В мире
Бегунья Алина Талай победила на турнире в Манчестере
Вчера 22:38 Спорт
Стрельбу в школе в Техасе устроил 17-летний учащийся
Вчера 22:35 В мире
Китай высоко ценит вклад Беларуси в преодоление существующих конфликтов - Цуй Цимин
Вчера 22:19 Общество
В Ошмянах задержаны отец и сын по подозрению в крупных махинациях с жильем
Вчера 22:14 Происшествия
Все новости
Сюжеты
Год малой родины Год малой родины
ТИБО-2018 ТИБО-2018
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Ситуация в Сирии Ситуация в Сирии
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В охотничьем турнире в Верхнедвинском районе будут участвовать почти 50 команд из трех стран

Регионы 19.05.2018 | 10:03
"Красный Бор"
"Красный Бор"

19 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Охотничий турнир соберет около 150 участников из Беларуси, России и Латвии в Верхнедвинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Торжественное открытие "Праздника охоты", посвященного 20-летию охотхозяйства "Красный Бор", состоится сегодня на площадке туркомплекса "Красный Бор" в деревне Доброплесы. Накануне прибыли участники турнира - 49 команд. На сам же фестиваль ожидается приезд более 700 гостей.

В соревнованиях примут участие конкурсанты не моложе 18 лет. Состав команд в каждой дисциплине насчитывает три человека. В программе турнира - прохождение охотничьей тропы поэтапно на велосипеде, лодке и бегом; стрельба по тарелкам, стационарной и движущейся мишеням в виде косули и кабана соответственно, перетягивание каната. Вне командного зачета пройдут конкурсы по приготовлению охотничьей шурпы на костре и вабильщиков оленя.

Участники турнира в командном зачете претендуют на новый кроссовер, снегоболотоход и мотоцикл. В других конкурсах для призеров предусмотрены денежные призы, подарочные сертификаты, велосипеды и лодки.

На фестивале параллельно пройдут выставки картин и фотографий, мастер-классы по гончарному искусству, соломоплетению, кузнечному делу, стрельбе из лука, приготовлению блюд из дичи, по вабу и подманиванию животных и птиц. Также гостям покажут, как производится мед, желающие смогут прокатиться на карете и верхом на лошади. Закончится фестиваль праздничным концертом.

Организаторами фестиваля выступили Белорусское общество охотников и рыболовов и Новополоцкое общество с ограниченной ответственностью "Интерсервис".-0-

﻿
Теги
Верхнедвинск, Витебская область, конкурс, охота, соревнования, турнир, фестиваль
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.355 BYN 2.35 BYN 2.358 BYN
USD
1.9938 BYN 1.994 BYN 1.998 BYN
RUB
3.2176 BYN 3.2 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Пересдача ПДД после лишения прав из-за штрафных баллов не предлагается - МВД
Все видео

Фотоновости

Рахмон подарил Лукашенко и всему белорусскому народу символичный подарок
Все фото

Инфографика

Сезон активности клещей Если клещ все-таки присосался: 1. Как можно быстрее удалите его при помощи пинцета или скользящей петли из прочной нити, другим способом.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Мария Фернанда Эспиноса Гарсес Лукашенко: отношения Беларуси с Эквадором надо подвергнуть ревизии
Лукашенко направил соболезнование в связи с крушением пассажирского самолета на Кубе
ФОТОФАКТ: Рахмон подарил Лукашенко и всему белорусскому народу символичный подарок
Политика
Мария Фернанда Эспиноса Гарсес Глава МИД Эквадора отмечает интерес к развитию отношений с Беларусью
Комиссия ООН приняла белорусскую резолюцию о предупреждении торговли людьми
Парламентариям важно содействовать межрегиональному сотрудничеству Беларуси и Эквадора - Андрейченко
Экономика
Эспиноса Гарсес и Владимир Макей. Фото МИД Беларусь и Эквадор проведут в 2018 году заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Дилерские центры Geely до конца лета откроются во всех областных центрах Беларуси
Индия прекратила антидемпинговое расследование в отношении ОАО "Нафтан"
Происшествия
Фото Могилевского областного управления МЧС Мужчина погиб на пожаре в Круглом
В Ошмянах задержаны отец и сын по подозрению в крупных махинациях с жильем
Миноблсуд оставил прежним основное наказание организатору шоу с жидким азотом в Солигорске
Общество
Минчанка Юлия Гулейчик считала себя невезучей, пока не начала играть в "Удача в придачу!" от "Евроопт". Теперь в руках ключи от новенького внедорожника! Директор магазина "Корона" выиграла автомобиль в игре "Евроопта"!
Ученическое самоуправление помогает наладить полноценный образовательный процесс - Карпенко
Картина дня: большие дела для малой родины, какие перемены нужны хоккею и Наталья Водянова в Минске
Спорт
Фото ФК "Динамо-Брест" Футболисты борисовского БАТЭ и брестского "Динамо" сыграют сегодня в финале Кубка Беларуси
Женская сборная Беларуси по волейболу стартует в Евролиге
Спартакиада по 10 видам спорта состоится в БГУФК
Технологии
Фото МВД Беларусь выбрала поставщика оборудования и ПО для изготовления биометрических документов
Илон Маск обнародовал стоимость поездки по скоростному тоннелю
Четыре проекта БЕЛТА стали победителями интернет-премии "ТИБО-2018"
Культура
Археологический музей "Берестье". Октябрь 2017 года К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". История одного музея в материалах БЕЛТА
В Национальном олимпийском комитете впервые прошла акция "Ночь в музее"
Музей истории Минска предлагает в Ночь музеев стать детективом
В мире
На борту разбившегося на Кубе самолета находились 105 человек
Тройной взрыв на стадионе в Афганистане унес жизни восьми человек
Умер ветеран "Зенита" Станислав Беликов
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 21 по 27 мая
"Ленфильм" снимет новый фильм про Пушкина
Умер создатель жанра "стишков-пирожков"
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Пресс-центр
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Газета 7 дней
Семь Я и любовь
Каникулы "строгого режима"
Жемчужина экономического пояса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ЖУК. Три модели для педагогики
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия