В охотничьем турнире в Верхнедвинском районе будут участвовать почти 50 команд из трех стран

19 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Охотничий турнир соберет около 150 участников из Беларуси, России и Латвии в Верхнедвинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Торжественное открытие "Праздника охоты", посвященного 20-летию охотхозяйства "Красный Бор", состоится сегодня на площадке туркомплекса "Красный Бор" в деревне Доброплесы. Накануне прибыли участники турнира - 49 команд. На сам же фестиваль ожидается приезд более 700 гостей.

В соревнованиях примут участие конкурсанты не моложе 18 лет. Состав команд в каждой дисциплине насчитывает три человека. В программе турнира - прохождение охотничьей тропы поэтапно на велосипеде, лодке и бегом; стрельба по тарелкам, стационарной и движущейся мишеням в виде косули и кабана соответственно, перетягивание каната. Вне командного зачета пройдут конкурсы по приготовлению охотничьей шурпы на костре и вабильщиков оленя.

Участники турнира в командном зачете претендуют на новый кроссовер, снегоболотоход и мотоцикл. В других конкурсах для призеров предусмотрены денежные призы, подарочные сертификаты, велосипеды и лодки.

На фестивале параллельно пройдут выставки картин и фотографий, мастер-классы по гончарному искусству, соломоплетению, кузнечному делу, стрельбе из лука, приготовлению блюд из дичи, по вабу и подманиванию животных и птиц. Также гостям покажут, как производится мед, желающие смогут прокатиться на карете и верхом на лошади. Закончится фестиваль праздничным концертом.

Организаторами фестиваля выступили Белорусское общество охотников и рыболовов и Новополоцкое общество с ограниченной ответственностью "Интерсервис".-0-