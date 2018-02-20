В Островце возведут школу, детский сад и Дом творчества

20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островце в 2018 году будут активно возводиться школа, детский сад и Дом творчества. Об этом сегодня перед итоговой коллегией сообщил журналистам начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Александр Сонгин, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2018 году в регионе запланирована серьезная работа по строительству и капитальному ремонту объектов образования. В центре внимания - Островец. Ряд объектов города атомщиков включен в государственную инвестиционную программу. Здесь будут возводиться школа, детский сад и Дом творчества.

"В областную инвестпрограмму также включены несколько детских садов. Запланировано начало строительства новой школы в Гродно. За счет средств Всемирного банка в течение 2018 года будут капитально отремонтированы пять школ в разных районах Гродненской области. Сейчас решаются необходимые процедурные вопросы", - рассказал Александр Сонгин. Повышенное внимание в текущем году будет уделяться образовательным учреждениям в Ивье, в поселках Мир Кореличского района и Сопоцкин Гродненского района.

Несмотря на то, что 2017 год для системы образования области был достаточно успешным, регион сохранил лидирующее позиции по ряду направлений, во время коллегии были рассмотрены и проблемные вопросы. Среди них, в частности, возросший детский травматизм. Также в системе образования необходимо улучшить работу с обращениями граждан. Среди других актуальных вопросов - питание в учреждениях образования. Накануне коллегии этот вопрос рассматривался на заседании Гродненского облисполкома. "Были расставлены акценты, поставлены задачи в этом направлении. Прежде всего будет усилен контроль за организацией питания. Также планируется принять ряд дополнительных мер по обучению работников пищеблока. Сейчас разработаны все необходимые алгоритмы, методические рекомендации, пошаговые инструкции в работе пищеблока - осталось лишь это выполнять", - отметил Александр Сонгин.

Прошла коллегия в стенах гимназии №1 имени академика Ефима Карского, которая по итогам 2017 года Министерством образования признана победителем в номинации "Лучшее учреждение общего среднего образования". Накануне коллегии была представлена выставка об итогах реализации Года науки в регионе.-0-