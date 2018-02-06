В отношении Шумилинского райагросервиса введена процедура санации до декабря 2020 года

6 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области признал коммунальное унитарное производственное предприятие "Шумилинский райагросервис" экономически несостоятельным и открыл в отношении должника процедуру санации сроком на 35 месяцев до декабря 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Постановление суда принималось с учетом решения собрания кредиторов, которое большинством голосов одобрило доработанный план санации предприятия, а также позиции райисполкома, так как предприятие находится в собственности Шумилинского района, и положительной динамики хозяйственной деятельности, достигнутой в конкурсном производстве. При проведении санации перед антикризисным управляющим стоит задача удовлетворить требования кредиторов, сохранить предприятие, в ведении которого находится около 15% сельскохозяйственных земель Шумилинского района, а также рабочие места (на предприятии трудятся около 3% занятых в экономике района).

В ходе санации планируется реализовать комплекс мероприятий по наращиванию качественных и объемных показателей производства молока и мяса, сокращению расхода топливно-энергетических ресурсов, повышению эффективности использования имущества, в том числе путем разделения предприятия на три производственных комплекса с возможностью последующей сдачи их в аренду. Это позволит хозяйству в ближайшей перспективе погасить требования кредиторов второй очереди, в том числе долги по зарплате, и выйти на переговоры с кредиторами о заключении мирового соглашения. Восстановить платежеспособность райагросервиса предполагается к 4 кварталу 2020 года.

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) КУПП "Шумилинский райагросервис" возбуждено в марте 2017 года по инициативе должника. Шумилинский райисполком признал нецелесообразным досудебное оздоровление предприятия. По данным на ноябрь 2017 года, в реестр требований кредиторов включена задолженность на сумму свыше Br9 млн. Основными кредиторами хозяйства являются ОАО "Витебский облагросервис", ОАО "Молоко" г. Витебск, РУП "Витебскэнерго". Стоимость активов райагросервиса составляет около Br15 млн, в том числе дебиторская задолженность на сумму почти Br1,5 млн.

КУПП "Шумилинский райагросервис" специализируется на выращивании зерновых культур и животноводстве мясо-молочного направления. По итогам 2017 года предприятие увеличило выпуск молока (темп роста составил 113% по сравнению с 2016-м) и восстановило объемы производства мяса. Кроме того, производство рапса выросло примерно в 3,4 раза. Наращивание валовых показателей по основным направлениям деятельности удалось достигнуть в том числе благодаря переходу на более эффективное кормление коров кормосмесью. В результате к концу 2017 года хозяйство ежемесячно прирастало по надоям молока на 20-40%. -0-