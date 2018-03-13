В Пинске пройдет форум по развитию кластера биотехнологических и зеленых производств

13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске 13-14 марта пройдет бизнес-форум, посвященный вопросам формирования инновационно-промышленного кластера в области биотехнологий и зеленой экономики, сообщила корреспонденту БЕЛТА проректор Полесского государственного университета Светлана Власова.

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта ЕС "Сеть международного сотрудничества в области науки, технологий и инноваций со странами «Восточного партнерства» - ПЛЮС" (EaP PLUS) с целью предоставления новых возможностей для развития экономического сотрудничества белорусских и иностранных предприятий. Основные мероприятия пройдут на базе Полесского государственного университета. В программе заявлены презентация компаний, двусторонние деловые переговоры, дискуссии.

Участники обсудят вопросы формирования и развития в регионе Полесья кластера биотехнологических и зеленых производств, создание научно-образовательного биотехнологического центра европейского уровня, применение инновационных технологий и создание органических производств в аграрном секторе, увеличение объемов экспорта высокотехнологичной продукции.

В качестве основных спикеров выступят главный менеджер транспортно-логистического кластера в Гданьске (Польша) "Север-Юг" Марек Свечковски, директор ООО "Технопарк "Полесье" Владимир Штепа, профессора и деканы ПолесГУ. В работе форума примут участие представители бизнес-сообщества, ведущие специалисты заинтересованных министерств и ведомств Беларуси.

Планируется подписание соглашений о сотрудничестве между будущими партнерами. Также 14 марта состоится презентация инновационных бизнес-проектов молодых разработчиков Пинск Инвест Уикенд-9 в рамках StartUP-школы ПолесГУ.-0-