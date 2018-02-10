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В Полоцке кандидаты в депутаты померяются силами на лыжне

Регионы 10.02.2018 | 10:59
Фото из архива
Фото из архива

10 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке кандидаты в депутаты померяются силами на лыжне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком райисполкоме.

Спортивное состязание состоится 11 февраля на базе Полоцкого районного центра детей и молодежи. На старт выйдут как кандидаты в депутаты, так и представители действующего депутатского корпуса района. Всего - около 50 человек. Им предстоит совершить забег на трассе протяженностью в 2,5 км.

По окончании гонки мероприятие продолжится "встречей без галстуков". В неформальной обстановке председатели постоянных комиссий ознакомят кандидатов со своими направлениями деятельности, расскажут о достижениях и наработках, поделятся накопленным опытом в работе по оказанию помощи обратившимся избирателям в решении совершенно разных вопросов.

Нынешние выходные во многих районах Витебской области будут насыщены спортивными мероприятиями. Так, 10 февраля на лыжню выйдут поклонники спортивного образа жизни и зимних видов спорта в Миорах, Верхнедвинске и Глубоком. В Октябрьском районе Витебска всех желающих приглашают на культурно-спортивный праздник "Зимние старты - 2018". Любители рыбной ловли в этот же день смогут проверить свою удачу на соревнованиях, которые пройдут на озерах в Браславском и Витебском районах.-0-

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депутаты, Полоцк
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