27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работу общественного транспорта Минска 28 апреля - 1 мая вносятся изменения, сообщили БЕЛТА в учреждении "Столичный транспорт и связь".

В связи с переносом рабочих дней пригородные автобусы будут работать 28 апреля по графику пятницы, 29 и 30 апреля по графику субботы, 1 мая - по графику воскресенья.

В связи с асфальтированием ул. Крупской 29-30 апреля корректируется движение автобусов №59, 79, 70, 1211-ТК, 1212-ТК, троллейбусов №41, 49, отменяется троллейбусный маршрут №30. Для сохранения сложившихся транспортных связей организуется временный автобусный маршрут №949 "ДС Чижовка-1 - ДС Серебрянка" со следованием по ул. Голодеда, Ташкентской, Кабушкина, Партизанскому просп., ул. Кулешова, Шишкина, Малинина в обоих направлениях. Ликвидируется остановочный пункт "Крупской" для троллейбусов №49, автобусных маршрутов №70, 79, 79Д, 1211-ТК, 1212-ТК.

Также в городе проводится реконструкция трамвайных путей, 29 апреля - 1 мая закрывается движение всех видов транспорта через перекресток ул. Ульяновской-Свердлова. Изменения вносятся в работу троллейбусов №3, 16, автобусных маршрутов №79, 102, 1001-ТК, 1054-ТК, 1254-ТК, 123, 1056-ТК, 901, 127. Отменяются троллейбусные маршруты №6, 20, по этим трассам с некоторыми изменениями маршрута пассажиров будут перевозить временные автобусные маршруты №906 "ДС Лошица-2 - Вокзал" и №920 "ДС Серебрянка - Вокзал".

Кроме того, организуется работа временного троллейбусного маршрута (с обслуживанием электробусами) №903 "Долгобродская - Вокзал". Временно исключаются из транспортного обслуживания остановочные пункты "Михайловский сквер" и "Технологический университет" в направлении ул. Кирова.

Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на троллейбус, и пассажирам, имеющим электронные билеты многоразового пользования на определенный период времени (месяц, 10 суток и иные периоды), предоставляется право проезда без дополнительной оплаты на дублируемых и закрываемых участках. Подробная информация об изменениях размещена на сайте учреждения.-0-