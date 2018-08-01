1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе поврежденного участка МКАД организован объезд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Движение на участке МКАД затруднено из-за провала проезжей части Инцидент произошел в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой. "Провал проезжей части дороги в третьей полосе движения. По предварительной информации, лопнула опора моста.

"Объезд организован по съездам транспортной развязки. То есть водители объезжают поврежденный участок, съезжая с кольцевой до его начала и заезжая в месте, где он закончился", - проинформировали в ГАИ.

Как сообщалось, сегодня в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой произошел провал проезжей части дороги (проседание асфальтового покрытия) в третьей полосе движения внутреннего кольца. По предварительной информации, лопнула опора моста.-0-

На месте провала на МКАД работает комиссия "На месте происшествия работает комиссия с участием представителей Мингорисполкома, нашего предприятия, Горремавтодора и других. В подобных случаях требуется серьезное обследование", - разъяснил порядок Игорь Андрейчиков.

Фото Максима Гучека