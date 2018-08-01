1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе поврежденного участка МКАД организован объезд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Объезд организован по съездам транспортной развязки. То есть водители объезжают поврежденный участок, съезжая с кольцевой до его начала и заезжая в месте, где он закончился", - проинформировали в ГАИ.
Как сообщалось, сегодня в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой произошел провал проезжей части дороги (проседание асфальтового покрытия) в третьей полосе движения внутреннего кольца. По предварительной информации, лопнула опора моста.-0-
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