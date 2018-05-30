В Рогачеве открыто новое здание отдела Департамента охраны МВД

30 мая, Рогачев /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве открыто новое административное здание отдела Департамента охраны МВД. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, начальник Департамента охраны МВД Беларуси Сергей Хоменко, председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил Игорь Шуневич, открытие здания - событие значимое не только для сотрудников отдела, но и в целом для города и области. Он подчеркнул важность благоустройства своего края, малой родины.
"Новый дом - это и новый стимул для сотрудников отдела выполнять свои служебные обязанности еще более качественно", - сказал министр.
Также Игорь Шуневич вручил медали "100 лет милиции Беларуси" сотрудникам Рогачевского отдела Департамента охраны МВД Александру Ивлеву, Алексею Калугину, Петру Леонову.
Слова признательности стражам правопорядка выразил и Владимир Дворник. Он отметил, что подразделения охраны Гомельской области обеспечивают сохранность почти 37 тыс. объектов различной формы собственности. "Только за этот год было осуществлено более 30 тыс. оперативных выездов на эти объекты, раскрыто 170 преступлений. За этими цифрами - напряженная ежедневная работа. Благодаря вам жители нашей страны чувствуют себя защищенными", - добавил председатель облисполкома.
История Рогачевского отдела Департамента охраны берет свое начало с 11 марта 1961 года. До недавнего времени милицейское подразделение размещалось в помещении в 200 кв.м. Площадь нынешнего здания, где до этого была нефтебаза, составляет 500 кв.м. Проектные работы и реконструкция, которые выполнялись за счет собственных средств Департамента охраны, длились два года. Сегодня на двух этажах разместились оперативно-дежурная служба, учебные классы - служебной и технической подготовки, административные и бытовые помещения и т.д. На территории есть крытый учебный полигон, полоса препятствий, спортивная зона. По случаю открытия нового здания автопарк отдела пополнился новым автомобилем.
Участники торжественной церемонии ознакомились с условиями работы и быта отдела. В завершение мероприятия почетные гости высадили фруктовый сад.-0-
Фото Сергея Холодилина.
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