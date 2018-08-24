В школах Витебской области с 1 сентября планируется открыть 24 агрокласса

24 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В школах Витебской области с 1 сентября планируется открыть 24 аграрных класса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

В агроклассах будут заниматься учащиеся из сельской местности северного региона. Создадут их на базе 10-х классов, занятия будут проходить раз в неделю. "Учащиеся углублено будут изучать растениеводство и животноводство, часть практики пройдет на пришкольных участках. Во время учебы они также посетят лучшие сельские хозяйства района для ознакомления с новым оборудованием и технологиями", - рассказали в управлении.

Через факультативные занятия школьники получат представление о современном сельском хозяйстве, что немаловажно для принятия решения при выборе будущей профессии. Кроме того, выпускники таких классов будут иметь возможность поступать в аграрные вузы на сельскохозяйственные специальности на льготных условиях.

Министерство образования в июле 2018 года утвердило учебную программу факультативного занятия "Введение в аграрные профессии" для учащихся 10-11-х классов учреждений образования. Она призвана сформировать у обучающихся интерес к аграрным профессиям, ознакомить их с технологиями производства сельхозпродукции, обеспечить знаниями об уровне технического и энергетического обеспечения сельскохозяйственного производства, а также ознакомить с госполитикой развития агропромышленного комплекса страны.

Программа факультативного занятия рассчитана на 140 часов. Первый блок охватывает период обучения в 10-м классе и посвящен введению в аграрное производство. Второй блок включает вопросы аграрного производства. В программе предусмотрены практические занятия, которые предполагают проведение семинаров, экскурсий, выездных занятий.-0-