В центре Бреста планируют сделать больше платных парковок

17 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в 2019 году планируют реализовать пилотный проект по зонированию парковок в центре города, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

Разработка парковочной политики предусмотрена концепцией "умного города" Symbio City, применяемой в областном центре. В частности, планируется создание платных зон для парковки транспорта в местах массового пребывания людей, в первую очередь в центре города.

"Для примера проанализировали ситуацию у Центрального рынка. Около 70% припаркованных там автомобилей принадлежат работникам близлежащих объектов, клиентам найти свободные места затруднительно. С введением почасовой тарификации за парковку большинство работников будут оставлять транспорт немного в отдалении, освободив место для постоянного потока посетителей. Пилотный проект реализуем возле ЦУМа, сделаем несколько парковочных зон: чем дальше от объекта, тем дешевле будет оплата", - рассказал Вадим Кравчук.

Аналогичные меры в 2019-2020 годах планируется принять на наиболее загроможденных транспортом участках. Речь идет об улицах Пушкинская, Карбышева, Мицкевича, Комсомольская, Маркса, проспекте Машерова.

Вадим Кравчук отметил, что в Бресте принимаются меры для снижения количества нарушений правил парковки. Городские службы провели ревизию блокираторов на стоянках. Несанкционированные запорные устройства были демонтированы, освобождены места для 150 машин. За счет реконструкции дорог и придомовых территорий дополнительно создано 149 парковочных мест в центре и микрорайонах. На отдельных улицах введены дополнительные полосы, позволяющие припарковаться без нарушения ПДД.

Также в Бресте определены инвестиционные площадки под строительство многоуровневых паркингов. Это участки на территории существующего автовокзала (после строительства нового на ул. Орджоникидзе), возле торгового центра "Дидас Персия", рядом с ЦУМом (ближе к набережной Мухавца).

В областном центре зарегистрировано более 160 тыс. транспортных средств, парковочных мест насчитывается более 44,6 тыс.-0-