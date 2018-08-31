В Верхнедвинске открыли "школу будущего"

31 августа, Верхнедвинск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Верхнедвинске после капитального ремонта с модернизацией открыли среднюю школу №2, передает корреспондент БЕЛТА.

Ремонт учреждения образования стал одним из ключевых объектов при подготовке к областному фестивалю тружеников села "Дажынкі-2018". В школе проведен капитальный ремонт на сумму Br2,3 млн. За эти деньги отремонтировали полностью здание школы, закупили современное учебное, спортивное оборудование, школьную мебель и новый пищеблок. Кроме того, на крыше СШ №2 установлены солнечные коллекторы для подогрева воды, что позволит экономить электроэнергию.

"Наша школа оснащена по последнему слову техники. Приобрели необходимое оборудование для подготовки детей к будущему выбору профессии: лазерно-гравировальный и лазерно-фрезерный станки, 3D-принтер и робототехнику. За такими технологиями будущее, они помогут профессионально определиться учащимся. Современное учебное оборудование позволит сделать упор на профориентацию с раннего возраста. Уже в 7-8 классах дети будут иметь представление о выбранной профессии. Всего в этом учебном году в школе будут обучаться 500 учащихся в 23 классах", - рассказала директор СШ Светлана Дроздова.

Она уверена, что обновленная материально-техническая база учреждения станет основой для будущих побед в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях. Дополнительным подспорьем для школы станут подаренные сертификаты на приобретение компьютерного и лингафонного классов.

На торжественной линейке присутствовало руководство области. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев подчеркнул важность проведения планомерной работы по выведению системы образования северного региона на лидирующие позиции в стране.

"Главное, что обновлена не отдельная СШ №2 Верхнедвинска, школа будущего, как ее называют. Уже не первый год ведется целенаправленная работа по ремонту и оснащению учреждений образования области. Так мы создаем базу, чтобы дать полноценные знания ученикам, а педагогам возможности для реализации своих задумок по обучению и развитию потенциала детей", - отметил Николай Шерстнев.

Всего в Верхнедвинском районе будет работать 31 учреждение образования: по 13 общего среднего и дошкольного образования, центр детей и молодежи, социально-педагогический центр, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также два детских дома семейного типа. В новом учебном году в учреждениях общего среднего образования района будут обучаться 2074 учащихся, в детских садах - 817 воспитанников.

До 2021 года в районах области планируется создать "школы будущего", которые станут своеобразным ресурсным центром для продвижения инноваций в образовании на территории района и города. В них будут сконцентрированы передовые технологии, современное оборудование и сильные педагоги.-0-

Фото Александра Хитрова