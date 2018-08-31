31 августа, Верхнедвинск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Верхнедвинске во время "Дажынак" откроют новый ФОК и 12-квартирный дом. Об этом сообщил журналистам во время штаба по ознакомлению с подготовкой к празднику председатель Верхнедвинского райисполкома Игорь Маркович, передает корреспондент БЕЛТА.

В райцентре работы по строительству и ремонту объектов вышли на финишную прямую. Всего их к областному фестивалю тружеников села "Дажынкі-2018" готовится около 220. Город с весны начал активно менять облик, проделаны большие объемы работ. А установленный в городе новый фонтан стал популярным местом у жителей. Всего же на подготовку к празднику выделено порядка Br20 млн.

"Во время праздника откроем новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, центр культуры и 12-квартирный дом для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сейчас ремонтируют улицы, благоустраивают дома. В целом Верхнедвинск на 90% готов к принятию областных "Дажынак". Люди понимают ответственность и важность такого мероприятия и помогают наводить порядок. Некоторые, чтобы показать в лучшем виде свой город гостям, благоустраивают и украшают личные придомовые территории", - сказал Игорь Маркович.

По его словам, после окончания праздника обновление города не остановится. В следующие годы будут заниматься вопросами дальнейших ремонтов домов, городского спортивного зала.

Во время ознакомления с подготовкой к празднику председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев посетил основные объекты. Среди них центр культуры и народного творчества и физкультурно-оздоровительный комплекс "Импульс". Он обсудил со строителями проблемные моменты и дал поручения по их устранению. "Главное - не спешить и качественно выполнить оставшуюся работу", - подчеркнул руководитель области.

Фестиваль тружеников села Витебской области "Дажынкі-2018" планируют провести 28 сентября.-0-

Фото Александра Хитрова