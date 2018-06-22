22 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске открылся сервисный центр УП "Витебскоблгаз", передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, руководители различных структурных подразделений облисполкома и "Витебскоблгаза", другие почетные гости.

Современный центр по обслуживанию населения

Ленточку перерезают генеральный директор УП "Витебскоблгаз" Петр Шершень, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин.

Генеральный директор УП "Витебскоблгаз" Петр Шершень и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев

Оператор Наталья Гурская

Новому сервисному центру Николай Шерстнев дал высокую оценку: "Это востребованный объект, выполненный на достойном уровне". По его словам, в области необходимо больше создавать подобных объектов, где предоставляются качественные услуги. Руководитель области акцентировал внимание также на необходимости переноса опыта "Витебскоблгаза" на сферу ЖКХ и другие отрасли народного хозяйства.

В сервисном центре

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время посещения центра

В сервисном центре

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время посещения центра

Подробно об открывшемся объекте журналистам рассказал генеральный директор предприятия Петр Шершень. Сервисный центр общей стоимостью Br1,6 млн создан с целью улучшения качества обслуживания населения Витебска и Витебского района в соответствии с требованиями Директивы №2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения". В его функции входят консультирование населения по всем вопросам, связанным с деятельностью "Витебскоблгаза", прием платежей, заявок и заявлений, оформление документов. Штат центра сформирован из специалистов, ранее осуществлявших эти функции в структурных подразделениях. "Это было неудобно как для сотрудников, так и для клиентов, которым для решения вопросов приходилось обращаться по различным адресам и телефонам. Теперь действуют единый городской и мобильный номера, а штат специалистов сведен воедино в одном месте. При создании центра были применены инновационные решения и передовые технологии (интерактивная информационная панель, мобильный робот-промоутер, электронная система управления очередью, разделение служебных помещений и клиент-офиса), что позволило сделать объект комфортным для всех: и клиентов, и сотрудников", - отметил Петр Шершень.

Оператор Евгения Бразгун

Робот, установленный в сервисном центре

Ежемесячно в УП "Витебскоблгаз" от жителей областного центра и Витебского района поступает примерно 12 тыс. обращений, из них 70% - телефонных, остальные - личные. Поэтому открытие сервисного центра является важным событием для населения, убежден гендиректор предприятия. Петр Шершень также добавил, что похожие объекты ранее были открыты в Полоцке и Орше, однако витебский сервисный центр значительно превосходит их по своему техническому исполнению.-0-

Фото Александра Хитрова