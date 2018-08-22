В Витебске после капремонта открыли областной дворец детей и молодежи

22 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске после капитального ремонта с модернизацией торжественно открыли областной дворец детей и молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Дворец построили в 1964 году. Последний капитальный ремонт здания проводился в 1989-1990 годах, частичный - в 2011-м. На ремонт в нынешнем году из бюджета области было выделено около Br3,2 млн. За эти деньги также закуплено современное оборудование, которое расширит возможности обучения детей.

Ленточку перерезают председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев

"За 8 месяцев строители полностью обновили областной дворец. Пока проводились работы, дети занимались в своих кружках в других помещениях. В новом учебном году во дворце будет функционировать более 450 объединений по интересам, в которых планируют заниматься около 6 тыс. учащихся", - сказал директор областного дворца Дмитрий Андреев.

В прошедшем учебном году во дворце проведено более 200 мероприятий областного уровня, в том числе этапы республиканских конкурсов и соревнований. В них приняли участие около 35 тыс. учащихся.

Во время открытия обновленного дворца детей и молодежи председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев посетил кабинеты, где будут заниматься ребята. Губернатор подчеркнул важность наличия таких центров по развитию творческих навыков детей в каждом городе области.

"В областном дворце ежедневно занимается около 2 тыс. детей. Задача власти и педагогов дать хорошую материально-техническую и учебную базу для развития творческих способностей учащихся. Учреждения дополнительного образования помогают ребятам найти и реализовать себя в жизни. В таких дворцах и центрах формируется будущее Витебской области", - отметил Николай Шерстнев.

Глава области подарил учреждению видеокамеру для будущей студии. В ней планируется создавать фильмы и развивать новое направление творчества в областном дворце, в том числе популярный у молодежи видеоблогинг.

С 1 сентября в дворце планируется открыть новые объединения по интересам. Среди них "Саксофон", для которого закупаются инструменты, а для учащихся 10-11 классов "Астрономия".

Развитию инфраструктуры дворца способствует введение нового зала туристско-прикладного многоборья. Это позволит проводить соревнования, смотры, конкурсы, фестивали, первенства области физкультурно-спортивного, спортивно-технического и туристско-краеведческого профилей.

Кроме того, сегодня с участием руководства области в Витебском государственном техническом колледже открыт спортивный комплекс с залом для игровых видов спорта и боксерским рингом.-0-

Фото Александра Хитрова