В Витебске пройдет фестиваль молодежи приграничья

17 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске 18-21 октября пройдет фестиваль молодежи приграничья "С чего начинается Родина?", сообщили БЕЛТА в Витебском госуниверситете имени П.Машерова.

На площадках фестиваля состоится конкурс медиапроектов "Если скажут слово "Родина", Российско-Белорусский слет молодых учителей, конкурс молодежных проектов "Межрегиональное сотрудничество" и проект "Благо творю". Фестиваль соберет молодежь со всей Витебской области и разных городов России (Брянска, Улан-Удэ (Бурятия), Томска, Омска, Энгельса, Ярославля, Волгограда и Смоленска).

В программе фестиваля культурно-развлекательные мероприятия, экскурсии для гостей, образовательные семинары и тренинги, круглые столы и дискуссионные площадки, лекции и мастер-классы от белорусских и российских специалистов в различных областях. Среди экспертов фестиваля бизнесмены, журналисты, педагоги, представители власти, режиссеры, ученые. Участники форума обсудят перспективы взаимодействия молодежи регионов Беларуси и России, современные методики преподавания и тренды в образовании, специфику работы региональных СМИ и другие вопросы.

Организаторами фестиваля выступили Витебский областной Совет депутатов, представительство Россотрудничества в Беларуси, Смоленская общественная организация Российского союза молодежи и Витебский государственный университет имени П.М. Машерова.-0-