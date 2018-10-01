В Витебске школьников научат создавать дополненную и виртуальную реальность

1 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском государственном технологическом университете (ВГТУ) будут проводить занятия для школьников по созданию дополненной и виртуальной реальности, сообщила корреспонденту БЕЛТА декан факультета довузовской подготовки и профориентации Виктория Мурычева.

Курсы будут работать на базе университетской "Академии современных технологий". Продолжительность обучения - 18 занятий (один раз в неделю по два часа). Постигать знания на занятиях по дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности предстоит учащимся в возрасте от 6 до 10 лет. В распоряжении школьников будут компьютеры с необходимыми программами, видеокамеры и шлемы виртуальной реальности. Ребят научат разрабатывать и пользоваться приложениями дополненной и виртуальной реальности. Вести занятия будут преподаватели ВГТУ.

"В настоящее время одним из самых перспективных направлений в сфере IT-разработок является дополненная реальность. Она способна сделать восприятие информации гораздо проще и нагляднее, с помощью этой технологии реальные объекты приобретают новые качества и раскрываются с другой стороны. После ее освоения учащиеся перейдут к виртуальной реальности, эти две технологии взаимосвязаны", - пояснила Виктория Мурычева.

Программа кружка разработана на основании последних наработок в сфере AR- и VR-реальности и призвана заинтересовать ребят данным направлением IT, а также помочь в выборе будущей профессии. Содержание курса построено на чередовании теоретических занятий с практическими.

"Академия современных технологий" работает в ВГТУ с прошлого года. Она включает обучающие курсы для учащихся 5-11-х классов по нескольким направлениям. С этого года появились новые - 3D-моделирование для печати, программирование и написание сайтов.-0-