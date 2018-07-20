В Витебске за день выпало более половины месячной нормы осадков

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске за день 19 июля выпало более половины месячной нормы осадков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Вчера у нас снова отмечалась неустойчивая погода. Дожди различной интенсивности прошли в основном в северных и центральных районах страны, по югу осадков было немного. В рекордсменах оказалась Витебская область. Больше всего за вчерашний день осадков выпало в Витебске - 43 мм. Это 52% месячной нормы", - сказали в Белгидромете.

Кроме того, сильные ливни отмечались в Шарковщине (27 мм, или 36% месячной нормы), Орше (25 мм, или 31%). "Ливни наблюдались также в Могилевской области: в Мстиславле выпало 20 мм осадков. Это 26% месячной нормы", - отметили в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни. Ветер прогнозируется северный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха составит 21-27 градусов тепла.

В ближайшие дни территория Беларуси останется под влиянием циклона. Сохранится теплая неустойчивая погода. В начале следующей недели дождей станет меньше.-0-

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