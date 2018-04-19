В Витебской области планируют заготовить 1,4 тыс. т березового сока

19 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области нынешней весной планируют заготовить 1,4 тыс. т березового сока, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства и реализации продукции Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения Игорь Курочкин.

Лесхозы области приступили к заготовке березового сока на прошлой неделе. Собрано уже около 500 т сока, из них 100 т отправлено на экспорт в Литву, реализовано населению и консервным заводам Беларуси. Оставшаяся часть напитка готовится к реализации.

"Тот фактор, что заготовка сока стартовала чуть позже обычного, на его качестве никак не скажется. Южные регионы страны уже завершают заготовку сока. Витебская область как самая северная стартовала позже, поэтому у нас заготовка еще ведется. Итоговое количество заготовленного напитка будет зависеть от спроса", - отметил Игорь Курочкин.

Все желающие могут заготовить сок самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в местное лесничество, чтобы его специалисты показали и объяснили, где и как подсачивать березы. Остальные могут приобрести напиток в лесхозах, один литр стоит около 30 копеек.-0-