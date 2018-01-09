В Витебской области почти 300 граждан стали заниматься бизнесом по указу о регулировании деятельности физлиц

9 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области с момента вступления в силу указа №337 "О регулировании деятельности физических лиц" почти 300 граждан стали осуществлять новые виды деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, причем ежемесячно их количество почти удваивалось, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области.

Указ №337, вступивший в силу 22 октября 2017 года, расширил перечень видов деятельности, которые граждане могут осуществлять без государственной регистрации в качестве ИП. По данным на 1 января, в Витебской области примерно каждый восьмой из числа самозанятых граждан, уплачивающих единый налог, выбрал для этого новые виды, при этом всего такими физлицами уплачено в бюджет почти Br13 тыс.

Наибольшей популярностью у жителей Витебской области, воспользовавшихся предоставленными указом №337 возможностями, пользуются такие виды деятельности, как парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру (их оказывают почти 100 человек); распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов (на этом зарабатывают более полусотни граждан); реализация на торговых местах на рынках и в иных местах изготовленных физлицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции (35 человек); штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов (26 физлиц). Примечательно, у жителей Витебской области оказались востребованными в той или иной степени все новые виды деятельности, предусмотренные указом №337, за исключением настройки музыкальных инструментов (эту услугу пока никто из числа самозанятых граждан не оказывает).

Всего на 1 января 2018 года в Витебской области почти 2,4 тыс. физических лиц осуществляют деятельность без регистрации в качестве ИП. За 2017 год от указанной категории плательщиков в бюджет поступило около Br254 тыс. единого налога.-0-