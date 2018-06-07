7 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области с 2009 года не зарегистрировано случаев материнской смертности. Об этом сообщила главный врач Витебского областного клинического родильного дома Елена Леонович, выступая на конференции "Проблемы врачебной этики в современном мире", передает корреспондент БЕЛТА.

"Индикатором качества слаженной работы структур здравоохранения и власти является показатель младенческой смертности. И он на протяжении пяти лет низкий: в области 2,7 промилле (по стране 3). За пять месяцев работы в нынешнем году показатель равен 2,2 промилле. Кроме того, с 2009 года в Витебской области не зарегистрировано случаев материнской смертности", - отметила Елена Леонович.

"В области обеспечена пренатальная диагностика, лабораторная диагностика генетически обусловленных заболеваний, биохимический скриниг и медико-генетическое обследование. Также всем беременным проводится обследование и консультирование по проблемам ВИЧ/СПИД", - сказала специалист.

Для оказания качественных услуг населению был проведен ряд организационных мероприятий с учетом отдаленности областного центра от некоторых районов. Открыты межрайонные центры в Орше и Новополоцке, а в Витебске существуют областной и городской роддома, которые имеют необходимое оборудование для оказания всего спектра медицинских услуг женщинам и новорожденным. В настоящее время только 1% беременных женщин области направляется на республиканский уровень для оказания помощи. Остальные случаи решаются на месте: 50% - на третьем уровне, 40% - на втором, межрайонном. Всего в основе организации акушерско-гинекологической службы заложен принцип четырехуровневого оказания медпомощи. Первый представлен соответствующими отделения ЦРБ.

"Степень аттестованности специалистов акушерско-гинекологической службы области составляет свыше 80%, а больше половины имеют первую и высшую квалификационные категории", - подчеркнула Елена Леонович.

Она добавила, что по вопросам репродуктивного, сексуального и психического здоровья подростков в регионе при поддержке ПРООН и ЮНИСЕФ организованы четыре центра, дружественные подросткам, - в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке.

Конференция "Проблемы врачебной этики в современном мире" будет работать 7-8 июня. Она проводится по инициативе Витебской епархии Римско-католической церкви и Витебского облисполкома при участии трех вузов областного центра. Духовными кураторами форума уже второй год являются священники Общества Иисуса.-0-