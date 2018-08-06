В Витебской области школьные ярмарки пройдут 18 и 25 августа

6 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Торговые объекты Витебской области открыли сезон активных продаж школьного ассортимента товаров, а специализированные ярмарки пройдут во всех городах и райцентрах перед началом учебного года 18 и 25 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Витебского облисполкома.

Расширенная торговля товарами для школьников организована в регионе с 15 июля и продлится до начала октября. В торговых объектах создано дополнительно более 30 рабочих мест на время проведения ярмарок. Приобрести товары, необходимые для обучения, можно и в магазинах, где организованы около 700 уголков для первоклассников и школьников.

В продаже представлен широкий ассортимент одежды и обуви для учащихся: около 70 моделей для мальчиков и более 80 - для девочек. "В этом году цена комплекта одежды делового стиля для учеников 1-4-х классов составит от Br60 до Br166, для девочек - от Br69 до Br152. Для старшеклассников - Br86-176 и Br96-200 соответственно. Ориентировочная стоимость потребительского набора школьника: для младших классов от Br40 до Br190, для старших - от Br40 до Br180. Также пройдут акции по снижению отпускных и розничных цен, можно товары приобрести в кредит и в рассрочку по картам", - подчеркнули в управлении.

Школьные базары в Витебске пройдут на ул. Ленина с участием субъектов хозяйствования всех форм собственности. Покупателей ожидает продукция отечественного и зарубежного производства.

В преддверии нового учебного года многие торговые предприятия самостоятельно проводят различные акции по снижению цен на товары школьного ассортимента для многодетных и малообеспеченных семей. Кроме того, свои акции помощи проводят общественные объединения. Так, 10 августа с 17.00 до 20.00 в гипермаркете "Евроопт" по пр. Строителей в Витебске областной комитет БРСМ проведет благотворительную акцию "В школу с Добрым сердцем!" по сбору канцелярских товаров для детей из нуждающихся многодетных, неполных семей, а также семей, испытывающих трудности при подготовке детей к учебному году, детским интернатным учреждениям.-0-