В Волковыске зарегистрировано 24 случая кори

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске по состоянию на 15 марта лабораторно подтверждено 24 случая кори. Такая информация размещена на сайте Минздрава со ссылкой на пресс-службу министерства, сообщает БЕЛТА.

Три пациента находятся на стационарном лечении. Остальных выписали в связи с выздоровлением. Состояние всех заболевших корью оценивается от легкой до средней степени тяжести. Осложнений после перенесенного заболевания не отмечено.

Проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается. Проводится медицинское наблюдение и вакцинация против кори, в том числе детей, родители которых ранее отказывались от иммунизации.

В Европе, по сведениям Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), вспышка кори продолжается. На 9 марта наибольшее количество случаев кори зарегистрировано в Сербии, Греции, Румынии, Франции и Италии. Девять случаев с летальным исходом - в Румынии, Италии, Сербии, Греции и Франции. Более 80% заболевших не были ранее привиты против кори, что обусловило распространение инфекции в Европейском регионе. Основной причиной низкого уровня вакцинации в отдельных странах Европы стал рост числа отказов, который начался с 2010 года. Органы здравоохранения европейских стран продолжают проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинацию населения против кори.

В Украине продолжается одна из самых крупных вспышек кори. По данным из официальных источников, на 6 марта здесь зарегистрировано около 6,5 тыс. случаев кори, включая семь летальных.

Министерство здравоохранения Беларуси держит ситуацию на постоянном контроле и напоминает о важности профилактических прививок против кори.

При планировании поездок за границу специалисты рекомендуют уточнить прививочный статус против кори и при необходимости сделать прививку. Ее не надо делать, если есть сведения о двух прививках против кори или имеются достоверные сведения, что человек болел этим заболеванием. Соответственно, стоит вакцинироваться, если человек не болел корью или у него отсутствуют данные о соответствующих прививках, или есть сведения только об одной прививке (у лиц старше 6 лет).

В случае контакта с больным тем, кто не болел корью и не имеет документально подтвержденных сведений о профилактических прививках, целесообразно сделать прививку не позднее 72 часов с момента контакта. Если после возвращения из заграничной поездки появились симптомы инфекционного заболевания (повышение температуры, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит), следует немедленно обратиться к врачу, акцентировав его внимание на недавнем пребывании за рубежом.-0-