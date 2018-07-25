25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе чествовали первый в Гродненской области молодежный экипаж-тысячник. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Гродненской областной организации профсоюза работников АПК Иван Олизарович.

Уборочная кампания идет полных ходом. Растет и количество комбайнеров-тысячников. На утро 25 июля в регионе было 12 таких экипажей в Гродненском, Берестовицком, Вороновском, Зельвенском и Мостовском районах.

Молодежный экипаж-рекордсмен в составе старшего комбайнера Виталия Янушкевича и комбайнера Ивана Овсейчика трудится на уборке зерновых в филиале "Агрокомплекс "Шиловичи" одноименного агрокомбината. Для 28-летнего Виталия это уже восьмая жатва. Признается, что из-за погодных условий дается она непросто. "Тем весомей достигнутый результат", - примечает он. Старший комбайнер технику, на которой работает (КЗС-1218), характеризует как надежную. С напарником готовит машину к каждому выходу в поле. К слову, 26-летний Иван Овсейчик, слесарь-железнодорожник, для участия в уборочной взял отпуск. Хорошее знание техники помогает и в работе на жатве.

Поздравить молодой экипаж приехали представители райисполкома, районных и областных профсоюзов. Комбайнерам вручили грамоты, благодарности, ценные подарки.

"Для нас важно, что на селе трудится много молодых ребят. Сегодня немало тех, кто после учебы возвращается на малую родину, меняет место жительство, чтобы работать в сфере сельского хозяйства. Это перспективные кадры, они в центре внимания профсоюзов. Мы помогаем им решать жилищные, бытовые, профессиональные вопросы", - отметил Иван Олизарович.

По данным на 25 июля, в Гродненской области убрано 29% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры. В лидерах Берестовицкий (51%), Зельвенский (48) и Гродненский (45%). Намолочено свыше 300 тыс. т. Средняя урожайность 32 ц/га. В лидерах по этому показателю Кореличcкий (46,4 ц/га) и Гродненский (45,3 ц/га) районы. Практически завершена уборка озимого рапса. Валовый сбор превысил 105 тыс. т.-0-

Фото Леонида Щеглова