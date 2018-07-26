26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Брестской области вырос за I полугодие на 4,7% прогнозе 3,1%. Такие данные были приведены сегодня на заседании облисполкома об итогах социально-экономического развития и исполнения бюджета региона за I полугодие, передает корреспондент БЕЛТА.

С плюсом сработало большинство отраслей реального сектора экономики и сферы услуг. Так, в промышленности темп роста составил 107,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в сельском хозяйстве - 102,7%, строительстве - 108%, торговле - 110,3%. Все ключевые показатели выполняют 8 из 19 административных территорий области.

"В целом область выполнила все ключевые показатели эффективности работы. Темпы роста превышают прошлогодние. Вместе с тем позиции области в республике ухудшились - практически по всем основным показателям места у нас не выше четвертого. Это говорит о том, что имеющиеся резервы у нас не задействованы. Кроме того, поставлена серьезная задача по наращиванию объемов ВВП республики. Не останутся в стороне и регионы, которые на 75% формируют его объем. Потенциал во всех отраслях имеется", - подчеркнул председатель облисполкома Анатолий Лис.

Он, в частности, обратил внимание на значительное (практически на 7%) замедление с начала года темпов роста экспорта товаров. "Как и в прошлом году, сегодня стоит проблема обеспечения достойного уровня оплаты труда. Планируемое для области задание по заработной плате очень напряженное, и оно по итогам полугодия не выполняется", - сказал губернатор.

Принявший участие в заседании председатель Совета Республики Михаил Мясникович считает, что руководителям местных органов власти необходимо сосредоточиться на выполнении годового задания с тем, чтобы "эволюционно войти в 2019 год". "С учетом проблем по зерну надо сейчас, на мой взгляд, уделить внимание вопросам успешного завершения уборки. Также, я полагаю, вопросы кадровой политики надо было бы решать более серьезно и индивидуально. Может быть, имеет смысл облисполкому и облсовету наметить и реализовать конкретный ряд мер по этому направлению. И подбор, и подготовка, и расстановка кадров вчера, сегодня и завтра - главная задача. Возможности, как мы видим, у всех равные, а результаты разные", - заметил уполномоченный Президента по Брестской области.

Также он обратил внимание на вопрос проблемных сельскохозяйственных организаций. "Хотелось бы, чтобы работа шла более активно. Она идет, но очень медленно. Надо принимать решения по проблемным хозяйствам в тесном контакте с райисполкомами. Кроме того, Президент поручил подготовить предложения по совершенствованию финансирования села. Поэтому с учетом специфики, не только ожидая решений Минсельхозпрода и Минфина, надо было бы включиться и области в эти процессы", - резюмировал спикер.-0-