Вблизи 12 остановок транспорта в Минске появилась тактильная плитка для незрячих

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактильной плиткой, помогающей слабовидящим ориентироваться в пространстве, в Минске оборудованы тротуары вблизи 12 остановок общественного транспорта, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский, передает корреспондент БЕЛТА.

Схемы размещения шуц-линий согласовываются с представителями Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Проводится работа по понижению бортового камня, выполнено свыше 500 таких мероприятий. Работы по созданию безбарьерной среды финансируются из бюджета города.

Кроме того, на проезжей части столицы с начала года обустроено более 30 искусственных неровностей, оборудовано 26 островков безопасности. До октября предполагается установить удерживающие пешеходные ограждения на разделительной полосе МКАД протяженностью 7,7 км.-0-