Велопарковки с местами для отдыха появятся в минских парках и скверах

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые велопарковки с местами для отдыха велосипедистов появятся в минских парках и скверах, сообщила журналистам начальник отдела содержания и благоустройства объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Елена Акулич, передает корреспондент БЕЛТА.

Разработаны эскизы малых архитектурных форм. В частности, велопарковки предполагается разместить в районе пр. Победителей. Кроме того, город украсят "зеленые стены" - уютные уголки со скамейками, отделенные от пешеходных дорожек кустарниками.

Закуплено 17 больших форм для высадки крупномерных деревьев, хвойных и цветочных растений. С наступлением сезона их можно будет увидеть на пешеходной зоне пр. Победителей от ул. Немига до ул. Мельникайте и от ул. Орловской до микрорайона Дрозды. "В прошлом году пробные образцы были установлены по пр. Победителей и пр. Независимости", - рассказала Елена Акулич.

В этом году озеленители высадят свыше 2 млн. цветов. К майским праздникам распустятся тюльпаны, а затем специалисты приступят к оформлению летних цветников. Среди новшеств последних лет - более широкое использование в композициях многолетников. "В этом году запланировано устройство цветников в парках 900-летия Минска и Победы из злаковых трав разной цветовой гаммы. Но полностью отказаться от однолетников невозможно, поскольку такие растения позволяют получить максимальный эстетический эффект", - отметила Елена Акулич.-0-