Велосипедисты из трех стран станут участниками фестиваля в Гомельской области

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный велофестиваль "Между Сожем и Днепром" пройдет в Гомельской области 11-12 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью Минского велосипедного общества Татьяна Жарносек.

Участниками фестиваля станут примерно 300 велолюбителей и экспертов из Беларуси, России, Украины.

Подобное мероприятие проводится уже в третий раз. В этом году местом его проведения выбрана агроусадьба "Лошадиный остров" в деревне Грановка Речицкого района. "Мы хотим создать условия для совместного отдыха велосипедистов и членов их семей. Гостей феста ожидают велосипедные экскурсии, рассказы от знаменитых велопутешественников, семейный квест", - отметила специалист. Предусмотрена интенсивная образовательная часть с велолекциями, которые проведут опытные эксперты.

На фестивале с пользой и интересно можно будет провести время в развлекательных и релакс-зонах, а на творческой площадке участники продемонстрируют свои таланты и способности, ведь среди велосипедистов есть йоги, музыканты, танцоры, фотографы, ремесленники.

Не обойдется и без соревновательной части. В программе - ориентирование, состязания по фигурному вождению, а также веломарафон "Междуречье". Участникам предложат две дистанции: 35 км и 100 км. "Трасса пройдет по интереснейшим местам Гомельской области между Сожем и Днепром, в том числе вдоль Михайловского водохранилища, так называемого озера Круглое", - подчеркнула собеседница.

Завершится фестиваль большим концертом под открытым небом.

Мероприятие организуют областное общественное объединение "ВелоГомель" при поддержке управления спорта и туризма Гомельского облисполкома и Минского велосипедного общества.-0-