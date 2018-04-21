Вертолеты МЧС задействованы на тушении пожаров в экосистемах Барановичском и Стародорожском районах

21 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вертолеты МЧС задействованы на тушении пожаров в экосистемах в Барановичском и Стародорожском районах. Такая информация размещена в Твиттер-аккаунте МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.

" Ми-8 МЧС Беларуси работает в Стародорожском районе, второй борт работает в Барановичском районе", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что пожары возникли в экосистемах. Они получили большое развитие из-за сильного ветра.

Чуть позже поступили сообщения, что угроза населенным пунктам ликвидирована.

"Помощь авиации в Стародорожском районе больше не нужна, более 20 тонн воды с воздуха сделали свое дело", - сообщает Твиттер-аккаунт МЧС Беларуси.-0-