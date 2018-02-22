Весеннюю вспашку полей в Витебской области будут вести круглосуточно

22 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебская область будет вести весеннюю вспашку полей в круглосуточном режиме, чтобы выполнить работы за 15-17 дней. Подготовку к весенним полевым работам обсудили участники сегодняшнего заседания Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель облисполкома Николай Шерстнев ориентировал руководителей районов на то, что с первых же дней выездов техники в поле работы должны идти организованно и слаженно. "Подготовку почвы будем вести в три смены. Энергонасыщенная техника должна быть задействована круглосуточно. Необходимо максимально укомплектовать хозяйства механизаторами, - подчеркнул он. - Действовать необходимо звеньями - провели подготовку почвы и сразу же засеяли. Все работы выполнять с 100% соблюдением технологии. Наша задача - осенью получить максимум продукции".

Общая площадь посевных площадей региона в текущем году составит 796 тыс. га, из них 50% планируется засеять зерновыми культурами (около 400 тыс. га). В том числе весной - 242 тыс. га. -0-