Вежливые "урны-дворники" появились в центре Гродно

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вежливые "урны-дворники" установили на центральных улицах Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Арт-объекты стали очередным подарком городу от Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов. Усатый дворник с метлой как бы приподнимает крышку урны, предлагая горожанам и гостям города выбросить туда мусор. На крышке - слова благодарности за поддержание чистоты на нескольких языках.
Новые оригинальные урны добавились в компанию к урнам в виде зонтов, а также джентльменов. Последние появились в центре Гродно в сентябре - одетые во фраки, с тростью в одной руке и приподнятой шляпой-крышкой в другой. На шляпе на пяти языках - русском, белорусском, польском, английском и китайском - разместилось слово "спасибо". Вскоре к ним присоединились и прекрасные дамы, держащие на поводке миниатюрных собачек.
"Когда начинали первый проект, то просто хотели поблагодарить гродненцев и гостей города за чистоту на улицах. Показать, как важно не бросать мусор где попало, а отправлять его в урны. Положительные отзывы подвигли на создание новых объектов. Приятно, что урны уже стали своеобразной городской достопримечательностью", - отметил директор Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов Вячеслав Андреевский.
На предприятии останавливаться не собираются, идей еще много. В следующем году на городских улицах появятся, например, скамейки с оригинальным дизайном.-0-
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