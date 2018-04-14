Витебская ГАИ: основная причина ДТП с пешеходами - пренебрежение правилами безопасного перехода улиц

14 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Основная причина ДТП с пешеходами - пренебрежение правилами безопасного перехода улиц. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА начальник УГАИ УВД Витебского облисполкома Михаил Дядичкин во время рейда по улицам областного центра.

"Ситуация на дорогах в Витебской области далека от идеальной. Одна из основных проблем - ДТП с участием пешеходов. Люди гибнут под колесами и получают серьезные травмы из-за собственной невнимательности. Как показывает проведенный анализ аварийности, основная причина совершения ДТП с пешеходами - пренебрежение правилами безопасного перехода проезжей части", - констатирует Михаил Дядичкин.

Он сообщил, что за первый квартал в регионе зарегистрировано 37 ДТП с участием пешеходов. В результате аварий на дорогах области погибли 11 человек, при этом 8 по причине пренебрежения ими самими ПДД. Травмы различной степени тяжести получили 27 пешеходов.

Сотрудники ГАИ региона на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия по пресечению аварий с участием пешеходов. "Мы видим, что основная часть нарушителей - люди пожилого возраста. Многие из них объясняют свое безответственное поведение тем, что им тяжело или далеко дойти до пешеходных переходов. Иные привыкли полагаться на "авось", - отметил Михаил Дядичкин.

За примерами далеко ходить не надо. Вчера (13 апреля) в регионе зарегистрировано 2 ДТП с пешеходами. Вечером в Витебске возле дома №8 по ул.Терешковой автомобиль сбил мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Травмированный пешеход доставлен в больницу. В этот же день в 13.30 в Орше на ул.Буденного автобус сбил женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. После оказания медицинской помощи она направлена на амбулаторное лечение по месту жительства.

ГАИ снова и снова обращается к пешеходам: не стоит забывать, что автомобиль - источник повышенной опасности. Водитель не всегда может предпринять меры к тому, чтобы избежать наезда. Пешеходу намного легче оценить обстановку и принять правильное решение для безопасного движения.

Особенно внимательными и осторожными надо быть в темное время суток, а также при неблагоприятной погоде (дождь, туман). В таких условиях водитель не успевает среагировать на внезапное появление пешехода, перебегающего дорогу, да еще и не имеющего на одежде световозвращающих элементов.-0-