Витебская область намерена активизировать создание совместных предприятий с Россией - Шерстнев

19 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Витебская область заинтересована не только в развитии торговли с Россией, но и в создании с ней совместных предприятий. Об этом заявил журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время комплексной презентации Витебской области, которая состоялась сегодня в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Витебская область уже давно работает с Россией, практически со всеми регионами - в промышленности, сельском хозяйстве, культуре, образовании, - сказал Николай Шерстнев. - Практически нет таких направлений, где у нас не было бы совместных интересов. Мы хотим сделать упор не просто на торговлю с Россией, а создавать совместные предприятия, дополнять экономики друг друга. Общие предприятия более устойчивы на рынке".

На презентации Николай Шерстнев отметил, что ежегодно предприятия области экспортируют продукции на $2,5 млрд, из них треть - наукоемкая и высокотехнологичная. При этом каждый пятый рубль экспортной выручки формируют организации агропромышленного комплекса.

Особое внимание в области уделяется развитию инновационных технологий. Успешно действуют производства по выпуску присадок к смазочным маслам, налажено высокотехнологичное производство водоочистного оборудования, телескопических подъемников, силового и волоконного кабеля, широкой гаммы высокоточных измерительных и оптических приборов. Предприятиями области выпускаются льняные ткани, акриловое волокно, стеклоткани, доломитовая мука. К тому же, как подчеркнул Николай Шерстнев, Витебщина является еще и обувной столицей Беларуси. Область также является сборочной площадкой для производства широкой гаммы изделий электроники и машиностроения.

Сказанное Николаем Шерстневым было подкреплено выставкой, которая развернулась в залах посольского комплекса. Свою экспортную продукцию и инвестиционные предложения представили предприятия СЭЗ "Витебск", объединение "Витебскпром", производители продукции легкой промышленности, высокоточного оптического оборудования, медицинских приборов, станкостроения, водоочистного и подъемного оборудования, радиоэлектроники, кабельной продукции.

Отдельной экспозицией была представлена продукция предприятий пищевой промышленности Витебской области, которую гости презентации смогли продегустировать.

Еще в одном тематическом блоке был презентован культурный потенциал Витебской области: фрески XII века Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря, творчество Марка Шагала, Юделя Пэна, современных витебских художников, рукописные книги, а также старинные традиционные костюмы Витебщины. Для гостей презентации были организованы мастер-классы по ткачеству, плетению, вышивке и другим ремеслам.

По итогам прошедших во время презентации переговоров подписаны соглашения о сотрудничестве Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты с Московской торгово-промышленной палатой, Одинцовской торгово-промышленной палатой, Южной торгово-промышленной палатой Московской области, а также Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей).

Презентацию Витебской области посетили российские парламентарии, представители правительств Москвы и Московской области, деловых кругов, руководители некоторых российских регионов и московских округов, городов и районов Подмосковья, Постоянного комитета Союзного государства, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Евразийской экономической комиссии. Потенциал Витебской области оценили также руководители и представители более 30 дипломатических миссий, аккредитованных в Москве.

Презентация была организована Витебским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Витебским облисполкомом и посольством Беларуси в России.-0-