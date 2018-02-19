Витебский облизбирком отмечает высокую активность избирателей на выборах

19 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Избиратели Витебской области проявили высокую активность на выборах в местные Советы депутатов. Об этом заявил на брифинге, посвященном прошедшей политической кампании, председатель Витебской областной избирательной комиссии Дмитрий Хома, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным областного избиркома, всего в регионе проголосовали 84,49% избирателей, включенных в списки для голосования, или более 865 тыс. граждан. "Если сравнивать с прошлой политической кампанией, то явка составила на 2% больше. Особо следует отметить сельские районы, жители которых проявили инициативность и повышенную активность при участии в голосовании в местные Советы депутатов. В их числе Бешенковичский, Городокский, Лиозненский районы, где явка составила около 95%", - констатировал председатель областной избирательной комиссии.

Касаясь работы участковых избирательных комиссий непосредственно 18 февраля, Дмитрий Хома подчеркнул, что голосование прошло спокойно.

По предварительным данным, в Витебской области выборы состоялись во всех 3112 округах. Избраны депутаты всех уровней. Областной Совет избран в количестве 60 депутатов. 50% из них составляют вновь избранные депутаты, вторую половину - депутаты прошлых созывов.

На сегодняшний день областная комиссия завершает работу над процедурными моментами. Итоговое заседание областной избирательной комиссии запланировано на 21 февраля, добавил Дмитрий Хома.-0-