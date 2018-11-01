Вкусовые предпочтения школьников изучат в ноябре в Минске

1 ноября, Минск /корр. БЕЛТА/. Изучение вкусовых предпочтений школьников проведут в Минске в ноябре, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист по связям с общественностью главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Светлана Шитикова.
После осенних каникул в течение двух недель ученикам предложат новые блюда. Им предстоит оценить их вкус и внешний вид, заполнить анкеты. Для исследований выбраны одна-две школы или гимназии в каждом районе, результаты проанализируют и учтут при составлении единого двухнедельного меню, которое будет действовать с 1 декабря.
"Набор блюд учитывает сезонность, рациональное распределение общей калорийности по приемам пищи, оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов. Например, зимой планируется включать в рацион школьников салаты и супы с квашеной капустой", - рассказала Светлана Шитикова.
Стоимость обеденного комплекса в учреждениях общего среднего образования составляет Br2,3-2,5. Дети получают различные виды салатов и супов, на горячее - мясные, рыбные блюда, а также изделия из курицы, творога, яиц и овощей, каши, макароны, картофельное пюре.-0-
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