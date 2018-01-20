Владимир Дворник: в основе успеха Гомельской области лежат труд, талант и достижения его жителей

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В основе успеха Гомельской области лежат труд, талант и достижения каждого его жителя. Об этом заявил сегодня председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник на торжественном собрании по случаю 80-летия со дня образования региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 80 лет Гомельская область прошла непростой путь, почти вся ее история связана с ростом промышленной мощи, работой заводов-гигантов, рекордами хлеборобов и механизаторов. Ратный и трудовой подвиг региона оценен по достоинству: в 1967 году область была награждена орденом Ленина, - подчеркнул Владимир Дворник. - Малая родина всегда заряжала наших людей на большие дела. В основе успеха родной земли лежат труд, талант и достижения каждого ее жителя".

Председатель облисполкома отметил, что регион успешно развивается и на современном этапе. Это подтверждается тем, что за последние 17 лет объем промышленного производства и сельхозпродукции увеличен в два раза, розничного товарооборота - в пять раз, инвестиций в основной капитал - в три раза. В 2017 году в расчете на одного жителя произведено продукции на Br12 тыс.

Гомельская область вносит значимый вклад в общую копилку государства - Кобяков Премьер-министр передал председателю Гомельского облисполкома Владимиру Дворнику Благодарность Президента Беларуси, объявленную труженикам Гомельской области за значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования региона.

У региона есть не один повод для гордости, заметил Владимир Дворник. Так, здесь первыми в республике начали работу бумажная фабрика и завод метизных изделий, расположено единственное в стране производство комбайнов. На территории области работают крупнейшие в СНГ и Европе стекольный и металлургический заводы. Вся добыча белорусской нефти и газа осуществляется в Гомельской области. Весомые успехи есть в здравоохранении, образовании, культуре, спорте. "Однако главным богатством края всегда были и остаются люди. Здесь родились и творили мастера художественного слова, выдающиеся деятели культуры, ученые, мастера. Наш край и дальше будет прирастать новыми объектами, интересными событиями, высокими достижениями, пока тут живут настоящие патриоты", - резюмировал он.

На торжественном собрании сегодня присутствовали премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда, передовики производства, представители трудовых коллективов, творческой интеллигенции, студенчества, общественных организаций, руководители местных органов государственного управления, делегации Брянской и Черниговской областей.

Андрей Кобяков передал Владимиру Дворнику Благодарность Президента Беларуси, объявленную труженикам Гомельской области за значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования региона. Заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Болеслав Пирштук вручил Владимиру Дворнику почетную грамоту, которой по решению совета Палаты представителей награждена Гомельская область за большой вклад в развитие социальной и экономической политики Беларуси.

Владимир Дворник и Андрей Кобяков

Болеслав Пирштук вручил Владимиру Дворнику почетную грамоту

Официальные мероприятия к юбилею региона продолжил праздничный концерт.

Гомельская область была образована 15 января 1938 года. Решение было принято на первой сессии Верховного Совета СССР. Процесс административно-территориального устройства области был длительным и завершился к середине 1950 годов. Площадь юго-восточного региона занимает более 40 тыс. кв.км, население составляет около 1,5 млн человек.-0-