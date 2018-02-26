26 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Владимир Терентьев избран председателем Витебского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня состоялась первая сессия Витебского областного Совета депутатов 28-го созыва. Депутат от Городокского избирательного округа №9 Владимир Терентьев переизбран большинством голосов. Заместителем председателя Витебского областного Совета депутатов вновь избран депутат от Дубровенского избирательного округа №11 Александр Христофоров, на протяжении семи лет возглавляющий комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома. Также образованы пять постоянных комиссий областного Совета депутатов: по вопросам местного самоуправления и регламенту; по вопросам бюджета и экономического развития; по вопросам агропромышленного комплекса и экологии; по вопросам промышленности, транспорта, развития строительного комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; по вопросам социальной сферы, социальной защиты граждан и делам молодежи. Утвержден состав комиссий и избраны их председатели.

Обращаясь к депутатскому корпусу 28-го созыва, Владимир Терентьев подчеркнул, что основой для его работы станет опыт депутатов предыдущего созыва, это позволит сохранить преемственность. "Наши предшественники работали конструктивно и согласованно, с вдумчивым подходом в интересах дела и людей. Инициировались нужные документы, направленные на решение конкретных экономических вопросов, ряда социальных программ, наполнение бюджета области, стабилизацию финансового положения предприятий и организаций", - отметил он.

По словам Владимира Терентьева, главная задача депутатской деятельности заключается в обеспечении разумного баланса интересов жителей региона с общегосударственными задачами. "Это всегда должно быть доминантой в нашей работе. Депутаты должны быть связующим звеном между населением и исполнительной властью", - сказал он. Председатель выразил уверенность в том, что обновленный состав Витебского областного Совета депутатов сумеет правильно построить свою работу и оправдает ожидания, возложенные на него народом.

На важность работы депутатского корпуса, как помощника местных органов власти, обратил внимание председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. По его словам, народные избранники участвуют в распределении бюджета области, его формировании. Кроме того, по своей профессиональной принадлежности они избраны в те или иные постоянные комиссии областного Совета депутатов. "Власть и народ едины. Хотелось бы, чтобы у вас был плотный контакт с народом, и представители исполнительной власти оперативно слышали от вас о проблемах людей. Это возможность донести до власти систематизированную проблему и предложения по ее решению. Тогда люди оценят и увидят, что не ошиблись в своих избранниках", - подчеркнул губернатор.

Председатель облисполкома пожелал депутатам стать инициаторами многих хороших дел и результативной совместной работы. "Уверен, что у нас получится, ведь мы делаем одно дело на благо Витебщины и ее жителей", - добавил Николай Шерстнев.-0-