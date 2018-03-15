Властям на местах важно определять направления развития территорий совместно с жителями - Бузовский

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Властям на местах важно определять направления развития территорий совместно с жителями, заявил глава администрации Центрального района Игорь Бузовский на встрече в городской ратуше депутатов Минского городского Совета с представителями общественности Центрального района, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Бузовского, властям важно знать мнение жителей о том, что необходимо сделать в районе. На это в том числе были направлены социологические исследования, которые проводились в Центральном районе столицы в период предвыборной кампании в местные Советы депутатов. Результаты получены, они подтвердили, что те проблемы, на которые указали граждане, власть видит и работает в направлении их решения. "Эта обратная связь у нас есть, она работает", - подчеркнул глава района.

Он рассказал, что люди обращали внимание на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, такие как организация уборки дворовых территорий, благоустройство, капитальный ремонт жилья и качество соответствующих работ. Поднимались вопросы, связанные с развитием социальной инфраструктуры. "Для нас это также задача на перспективу в силу того, что район прирастает, требуются и дошкольные учреждения, и школы", - сказал Игорь Бузовский.

Глава района обратил внимание, что для граждан порой гораздо важнее эффективное решение небольших, локальных проблем, нежели те или иные глобальные проекты. "Мы принимаем решения - строим дорогу, социальный объект, а жители говорят - сделайте мне двор. Привели в порядок дворовую территорию - и они довольны, - привел пример Игорь Бузовский. - Мы хотим слышать, хотим быть услышанными. И как итог - хотим, чтобы получился позитивный результат от взаимодействия власти и граждан, которые проживают на территории района".

На встречу в городской ратуше были приглашены избиратели - жители района, которые в предвыборный период принимали участие в акции, нацеленной на выявление наиболее волнующих их проблем. Игорь Бузовский поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию. "Приняв участие в акции, вы показали, что неравнодушны к проблемам города", - сказал он.

Как отметил председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк, проект в том числе был направлен на формирование у граждан правовой и политической культуры. Сегодняшнее мероприятие стало хорошей площадкой для диалога депутатов с избирателями. "Озвученные проблемы народные избранники возьмут на контроль, они найдут отражение в мероприятиях по исполнению наказов избирателей", - заверил он.

Сегодняшняя встреча была приурочена ко Дню Конституции. Игорь Бузовский и депутаты Мингорсовета вручили паспорта молодым людям.-0-

Фото Рамиля Насибулина