Водители автобусов в Минске попадут под пристальное внимание ГАИ

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс профилактических мероприятий под условным названием "Автобус" проведет ГАИ Минска с 11 по 20 июня, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Виктория Царук.
Акция пройдет для профилактики аварийности на пассажирском транспорте. Сотрудники ГАИ наряду с гласным контролем проведут рейдовые мероприятия, сочетая негласный и смешанный контроль, в том числе с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации. Особое внимание будет уделено техническому состоянию и правомерности переоборудования транспортных средств, которые перевозят пассажиров. При выявлении нарушений к руководителям и должностным лицам применят меры административного воздействия.
По словам Виктории Царук, с начала года на территории столицы по вине водителей автобусов произошло восемь ДТП, в результате которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Водители автобусов, маршрутных такси по-прежнему допускают нарушения Правил дорожного движения. В основном это превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования, расположения транспортных средств на проезжей части.-0-
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