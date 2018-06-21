Военные реконструкторы из Казани передали в Брестскую крепость землю с малой родины майора Гаврилова

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военные реконструкторы из Татарстана передали в Музей обороны Брестской крепости землю с малой родины майора Петра Гаврилова, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе мемориального комплекса Лариса Бибик.

Мужчины приехали для участия в военно-историческом слете "22 июня. Брестская крепость". С собой они привезли мешочек с землей, которую набрали в селе Альвидино Пестречинского района (Россия), где родился защитник Брестской крепости Петр Гаврилов. "В дань уважения, преклоняясь перед подвигом своего земляка, они привезли землю с его родины и передали нам. Пока она будет находиться в фондах музея. Потом, возможно, будет использоваться в экспозициях", - отметила Лариса Бибик.

Петр Гаврилов был одним из главных руководителей обороны Брестской крепости. Он находился в Восточном форте, одном из последних очагов, который сражался с врагом до конца июня 1941 года. Сам майор принял последний бой на 32 день войны, в капонире Кобринского укрепления. Был пленен. Он единственный из выживших защитников крепости удостоился звания Героя Советского Союза. В честь Петра Гаврилова названа одна из улиц в Бресте. Петр Михайлович умер в Краснодаре в 1979 году. Но с воинскими почестями был похоронен на Гарнизонном кладбище в Бресте.

"В Брестскую крепость приезжают люди со всех концов бывшего Советского Союза. Они считают своим долгом поклониться памяти защитников цитадели", - подчеркнула замдиректора мемориального комплекса. С 1956 года Брестскую крепость посетили свыше 24 млн посетителей более чем из 140 стран мира. Только с начала текущего года в цитадели над Бугом побывали более 200 тыс. белорусских и зарубежных туристов.-0-