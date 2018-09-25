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Волонтеры БРСМ 26 сентября благоустроят военный мемориал в Минске

Регионы 25.09.2018 | 21:04

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры БРСМ 26 сентября благоустроят мемориальный комплекс "Братская могила военных и мирных жителей в микрорайоне Масюковщина", сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Роман Мамченко.

По его словам, трудовым проектом "#ЗаДело" в этом году завершится республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси". В Минск приедут более 80 волонтеров "Доброго сердца" из всех регионов Беларуси. "За плечами у каждого из активистов не одна трудовая акция. На этот раз они внесут свой вклад в благоустройство мемориального комплекса "Братская могила военных и мирных жителей в микрорайоне Масюковщина", расположенного в Минске на пересечении улиц Тимирязева и Нарочанской. Памятник-монумент был возведен на месте массовых захоронений концентрационного лагеря военнопленных "Шталаг-352". Это один из крупнейших лагерей на территории оккупированной Беларуси, где от истощения, болезней и издевательств погибли более 80 тыс. военных и мирных жителей", - рассказал Роман Мамченко.

Ребята планируют очистить участки захоронений с могильными плитами, благоустроить центральную аллею мемориала, главную стену памятника с Вечным огнем. "#ЗаДело" возьмутся волонтеры и на строительной площадке нового Храма в честь Воздвижения Креста Господня, который возводится рядом с мемориалом. После трудовой акции состоится церемония забора земли в капсулу и возложение цветов к обелиску, где находится Книга Памяти с именами погибших. Кульминацией республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси" станет торжественная закладка капсулы с землей в крипту Храма-памятника в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послужившего", - отметил координатор волонтерского движения.

Республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси" проводится БРСМ с 2013 года. Ее цель - воспитание и развитие у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа. С 2016 года акция получила поддержку аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей и стала межконфессиональной.

"Волонтерские отряды движения "Доброе сердце" совместно с религиозными организациями проводят трудовые почины, направленные на благоустройство и восстановление культовых объектов различных конфессий: храмов, храмовых комплексов, монастырей, святилищ, часовен, святых источников, придорожных крестов, алтарей, капищ. С 2013 года наши активисты благоустроили более 1,3 тыс. культовых объектов по всей Беларуси. В этом году молодые люди работали на строительстве и благоустройстве 292 культовых объектов", - добавил Роман Мамченко.-0-

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Теги
акция, благоустройство, БРСМ, Минск
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