Вопрос запрета в Быховском районе продажи алкоголя ночью вынесен на общественное обсуждение

18 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Проект решения Могилевского облисполкома об ограничении продажи алкоголя в Быховском районе ночью вынесен на общественное обсуждение, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления торговли и услуг облисполкома Вероника Титова.

С 1 октября нынешнего года по 1 октября 2019 года в Быховском районе с 23.00 до 7.00 планируют ограничить продажу пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%. Исключение составят объекты общественного питания, где розничная торговля указанными напитками в розлив разрешена.

"Быховский район для эксперимента выбран не случайно. Здесь в последние несколько лет наблюдается негативная тенденция: растет количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, а также число погибших на пожарах, произошедших по вине пьяных граждан. К тому же в районе расположены 6 объектов торговли (в том числе 3 автозаправочные станции), которые продают алкоголь с 23.00 до 7.00", - заметила собеседница.

Во время эксперимента специалисты будут собирать данные о криминогенной обстановке, произошедших в районе ЧП и пожарах по вине лиц в состоянии алкогольного опьянения, а затем проанализируют эту информацию и дадут оценку. "Главная цель - уменьшить количество преступлений и правонарушений, совершаемых любителями спиртного, и гибели в них людей", - подчеркнула Вероника Титова.

Замечания и предложения по проекту решения главное управление торговли и услуг облисполкома принимает до 15.00 21 сентября. А уже 24 сентября документ планируют рассмотреть на заседании облисполкома.-0-