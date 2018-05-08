Вопросы патриотического воспитания обсудят во время диалога поколений в Гродно

8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ветераны и молодежь обсудят вопросы патриотического воспитания во время диалога поколений сегодня в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Масштабный диалог поколений "Цветы Великой Победы" примет Гродненский государственный медицинский университет. Его участниками станут студенты и учащаяся молодежь, лидеры молодежного объединения и ветераны Великой Отечественной войны. Ветераны поделятся с собравшимися воспоминаниями о событиях военных дней. Представители поколений поговорят на разные темы, в частности, обсудят вопросы патриотического воспитания молодежи, любви к родной земле.

"Юноши и девушки поздравит ветеранов с праздником, им будут вручены подарки и цветы. Запланированы музыкальные поздравления", - рассказали в обкоме БРСМ. Там подчеркнули, что одна из главных задач "Диалога поколений" - формирование гражданской позиции современных молодых людей, в том числе через изучение богатого опыта старшего поколения.

В Гродненской области ко Дню Победы проводятся и другие значимые мероприятия. Например, во время акции "Сохраним память на века" волонтеры приводят в порядок памятники и военные захоронения. Молодежь посещает ветеранов, помогает им по хозяйству, старается разнообразить досуг. Запланированы в регионе авто и велопробеги по значимым памятным местах в районах. Проходит традиционная акция "Письмо ветерану". Присоединится молодежь к праздничным мероприятиям и 9 мая. -0-