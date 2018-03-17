Вопросы состояния дорог преобладали на прямой линии губернатора Гомельской области

17 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы состояния дорог преобладали сегодня на прямой телефонной линии председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь облисполкома Ольга Рябикова.

Нарекания на состояние дорог, несвоевременность очистки улиц и дворов ото льда прозвучали от жителей Речицы, Ветки, областного центра. "Что касается очистки дорог и дворовых территорий, то в ближайшее время ответственные службы выедут по проблемным адресам и проведут необходимые работы. К ремонту полотна, устранению ямочности на центральных и второстепенных дорогах специалисты приступят, как только позволят погодные условия", - отметил губернатор.

Всего во время прямой телефонной линии Владимир Дворник выслушал около 30 вопросов. Жители региона поднимали темы, касающиеся земельных и наследственных споров, трудоустройства, соблюдения температурного режима в жилых помещениях и другие. Обратились граждане и с предложениями по совершенствованию работы ЖКХ, системы здравоохранения, образования. К примеру, многодетная мать из Гомеля попросила губернатора рассмотреть возможность продления графика работы одного из дошкольных учреждений областного центра: женщина не успевает после работы забирать малышей. Председатель облисполкома пообещал, что в ближайшие дни управление образования изучит тему и предложит оптимальный вариант решения вопроса. Еще одна многодетная мать из Житковичей озвучила тему дорожной безопасности детей вблизи местной школы. Она считает, что необходим дополнительный пешеходный переход. Поручение госавтоинспекторам и местным органам власти - немедленно принять исчерпывающие меры, чтобы путь детей в учреждения образования был безопасным.

Во время прямой линии прозвучали от звонивших и благодарности. Так, жители улицы Первомайской микрорайона Костюковка областного центра выразили слова признательности за строительство насосной станции и водовода, благодаря чему улучшилось качество воды в кранах. Губернатор отметил, что тема качественного водоснабжения населенных пунктов региона остается на его личном контроле и будет планомерно реализовываться.

Обращаясь к представителям управлений и комитетов облисполкома, гор- и райисполкомов, глава региона акцентировал внимание на том, что работа с обращениями граждан требует личной ответственности и сопереживания. "Не надо закрывать глаза на имеющиеся проблемы, откладывать их решение на потом. Беда начинается с равнодушия, а любая сложная ситуация - это экзамен для каждого из нас, который позволяет определить степень нашей профессиональной компетентности", - сказал Владимир Дворник. Он также подчеркнул, что к решению спорных вопросов необходимо активнее подключать представителей депутатского корпуса всех уровней.-0-