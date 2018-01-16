Воспитанники минского Дома ребенка №1 получили рождественские подарки

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси поздравил с Рождеством воспитанников и работников минского Дома ребенка №1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики, передает корреспондент БЕЛТА.

Митрополит Павел и Валерий Малашко

Митрополит Павел лично вручил каждому ребенку игрушку, а затем благословил воспитанников. Учреждению в качестве подарка также было передано медицинское дыхательное оборудование - концентратор кислорода.

По словам митрополита, сегодня как никогда нужно уделять внимание раннему воспитанию детей. "Дети для каждого из нас являются свидетельством чистоты, искренности, правды. Их нужно начинать воспитывать с самого раннего возраста - как только забилось сердечко в утробе матери. Младенец все душой воспринимает, как губка, все впитывает. Мы должны сегодня делать все, чтобы наши дети росли здоровыми не только физически, но и духовно, были правильно воспитаны, тогда у нас будет хорошее будущее", - сказал он.

Подарки для воспитанников

В поздравлении воспитанников Дома ребенка принял участие министр здравоохранения Валерий Малашко. "Мировая практика сегодня говорит о том, что паллиативная помощь должна развиваться. В Беларуси в прошлом году благодаря принятым Минздравом постановлениям паллиативная помощь оказывается в домах ребенка. И наряду с детьми до трех лет теперь здесь живут дети, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких до 18 лет или, как мы говорим, до исхода заболевания. Мы эту практику только нарабатываем", - пояснил министр.

Во время праздничного мероприятия

Валерий Малашко также проинформировал, что на сегодня в стране насчитывается около 1,3 тыс. детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Кроме того, в Минске 11 детей находятся на искусственной вентиляции легких не в учреждениях здравоохранения, а дома. "Эти дети у нас обеспечены аппаратами ИВЛ, расходными материалами к ним и сопровождением, которое осуществляется через структуру дома ребенка. В целом сегодня паллиативную помощь всем нуждающимся в ней детям мы можем осуществлять через сеть домов ребенка", - констатировал он.

Также министр обратил внимание, что в Беларуси младенческая смертность одна из самых низких. "В свое время нам говорили, что не нужно так активно развивать интенсивную помощь в родильных домах. Сегодня мы видим, что она у нас высокотехнологичная и щадящая по отношению к ребенку, даже к тому, который родился весом всего 500-600 гр. Показатель детской инвалидности у нас тоже достаточно низкий. Это благодаря тем реабилитационным программам, которые вошли в нашу жизнь в стационарных учреждениях здравоохранения", - сказал Валерий Малашко.

Добровольческое движение храма "Всецарица" вот уже второй год проводит общереспубликанскую акцию "В ожидании Рождественских чудес". В прошлом году минским добровольцам удалось собрать более 600 подарков для детей из восьми белорусских хосписов. В этом году задача стояла еще масштабнее - нужно было собрать свыше 1,7 тыс. подарков как для подопечных хосписов, так и паллиативных палат и домов ребенка.

Митрополит Павел

Акция стартовала 28 ноября с началом Рождественского поста и продлилась по 8 января. Принять участие в ней мог каждый - выбрать и забронировать подарок можно было на специально созданном сайте. К крещенскому сочельнику все подарки будут развезены адресатам.-0-

Фото Максима Гучека