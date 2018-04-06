Воспитанники Могилевского социально-педагогического центра получат в подарок пасхальные куличи

6 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня пройдет областная акция "Пасхальный кулич", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.
Волонтеры БРСМ "Доброе сердце" посетят детей из Могилевского городского социально-педагогического центра. Воспитанникам учреждения образования будут переданы пасхальные куличи, сладости, сувениры, а также канцелярские принадлежности, собранные со всех регионов области. Участники акции поздравят ребят с праздником Светлой Пасхи и проведут для них мастер-класс по окрашиванию пасхальных яиц.
На сегодняшний день в центре находятся 35 ребят в возрасте от 3 до 16 лет, которые остались без родительской опеки. Основная цель социального учреждения, созданного в 2000 году, - оказание социально-педагогической, психолого-педагогической, социально-правовой, коррекционно-реабилитационной помощи детям, их родителям и лицам, которые их заменяют.-0-
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